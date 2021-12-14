Как перестать ревновать бывших? Мнение психолога

Расставание всегда было, есть и будет тяжёлым травмирующим элементом для психики. Возникшие негативно окрашенные эмоции наше сознание тщательно анализирует и отрабатывает, запуская необходимые механизмы по избавлению от прессинга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии