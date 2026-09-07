Садисту из ВСУ стало страшно жить в бандеровской Украине

Украинские нацисты активно воюют на фронте, но они сражаются за то, чтобы в стране были люди первого и второго сорта.
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