Самому одинокому дереву на планете ищут пару с помощью искусственного интеллекта

Представителя вида Энцефаляртос Вуда (Encephalartos woodii) обнаружили в 1895 году. Учёные обратились к искусственному интеллекту (ИИ), чтобы помочь «самому одинокому в мире дереву» Энцефаляртосу Вуда найти себе пару женского рода – и обеспечить выживаемость вида.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии