Самому одинокому дереву на планете ищут пару с помощью искусственного интеллекта

Представителя вида Энцефаляртос Вуда (Encephalartos woodii) обнаружили в 1895 году. Учёные обратились к искусственному интеллекту (ИИ), чтобы помочь «самому одинокому в мире дереву» Энцефаляртосу Вуда найти себе пару женского рода – и обеспечить выживаемость вида.