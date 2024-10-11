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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Селебрини – 3-й в списке самых молодых игроков в истории НХЛ с 2 очками в дебютном матче в лиге

Форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (4:5 ОТ).

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