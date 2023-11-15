REUTERS/Ints Kalnins/File Photo Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что готова занять должность генерального секретаря НАТО.
Эстонский премьер Каллас заявила о готовности стать генсеком НАТО
Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
А королевой галактики слабо?
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17 час.
ИЩ
Иван Щукин
По истории я читал что эти земли, а именно прибалтийские страны были куплены ПетромI у Швеции и с какого бодуна они вдруг стали самостоятельными!?
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17 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Кто тут в цари крайний? Никого? Тогда я первым буду! М\ф "Падал прошлогодний снег."
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16 час.
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