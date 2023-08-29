Экс-пилот «Ф-2» Випс проведет две гонки в «Индикаре»

Юри Випс дебютирует в «Индикаре». 23-летний эстонский пилот выступит на двух оставшихся этапах сезона-2023 в Портленде и на трассе «Лагуна Сека» за «Рэйхол-Леттерман».
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