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Роман Широков: «Гончаренко – средний тренер, превративший ЦСКА из топа в средний клуб. Он не уровень «Краснодара»

Бывший игрок «Зенита» и «Краснодара» Роман Широков прокомментировал увольнение Виктора Гончаренко с поста главного тренера «быков».

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