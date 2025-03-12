В США заявили о возможном выдвижении Путиным одного условия по прекращению огня

Бывший посол США на Украине и старший директор Атлантического совета Джон Хербст задался вопросом, как администрация президента США отреагирует на возможный отказ России от американо-украинского плана по 30-ти дневному прекращению огня в зоне конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии