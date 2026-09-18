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Курилы, памятники и туристы: почему отношения России и Японии остаются противоречивыми

Курилы, памятники и туристы: почему отношения России и Японии остаются противоречивыми

Курилы, памятники и туристы: почему отношения России и Японии остаются противоречивыми Елена ГалицкаяРоссийско-японские отношения в последние годы развиваются в условиях заметного политического напряжения.

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