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В Свердловской области открывается речная навигация

В Свердловской области открывается речная навигация

Сегодня в Свердловской области начинается традиционное время года - речная навигация. Это означает, что почтовые службы региона снова могут обеспечить доставку почты и других важных грузов в труднодоступные районы региона.

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