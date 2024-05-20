В Свердловской области открывается речная навигация

Сегодня в Свердловской области начинается традиционное время года - речная навигация. Это означает, что почтовые службы региона снова могут обеспечить доставку почты и других важных грузов в труднодоступные районы региона.
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