Русская весна

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ЦРУ передало Зеленскому список коррумпированных чиновников и военных, — Херш

ЦРУ передало Зеленскому список коррумпированных чиновников и военных, — Херш

Глава ЦРУ Уильям Бернс на встрече с Владимиром Зеленским в январе в Киеве представил ему список из 35 украинских генералов и чиновников, о чьей коррумпированности известно США, пишет американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

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