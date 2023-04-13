ЦРУ передало Зеленскому список коррумпированных чиновников и военных, — Херш

Глава ЦРУ Уильям Бернс на встрече с Владимиром Зеленским в январе в Киеве представил ему список из 35 украинских генералов и чиновников, о чьей коррумпированности известно США, пишет американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.