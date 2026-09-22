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Царьград

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Алтайский заповедник: количество медведей-шатунов возрастет зимой

Алтайский заповедник: количество медведей-шатунов возрастет зимой

В Алтайском биосферном заповеднике прогнозируют увеличение числа медведей-шатунов этой зимой. Директор заповедника Игорь Калмыков связывает проблему с системными сбоями в охотничьем хозяйстве и неурожаем кедрового ореха, приводящими к миграции хищников к населённым пунктам.

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