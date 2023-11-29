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В Черепановском районе простились с погибшим на СВО земляком Вадимом Сидоровым

В Черепановском районе простились с погибшим на СВО земляком Вадимом Сидоровым

31-летний Вадим Сидоров погиб при исполнении воинского долга на территории ДНР.В среду, 29 ноября, жители Черепановского района Новосибирской области проводили в последний путь своего земляка – 31-летнего Вадима Сидорова.

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