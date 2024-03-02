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Ростех намерен восстановить выпуск самолетов ДРЛО А-50

Ростех намерен восстановить выпуск самолетов ДРЛО А-50

Они нужны Вооруженным силам РФ и "очень хорошо идут на экспорт", отметил глава корпорации Сергей Чемезов Ростех планирует восстановить прежний выпуск самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50, так как он нужен Вооруженным силам (ВС) РФ и "очень хорошо идет на экспорт".

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Комментарии
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michail kos
На экспорт?! Снова? Грабли? Зачем?
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16 час.
Секушин Леонид
Где давно обещанные А - 100? О них совсем ничего не слышно! Сроки уехали вправо? Или втихаря слили проект? И экспорт  при нехватке в своих ВКС? Откатов давно не было? Поиздержались?
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13 час.
Сергей Сидоров
Где Армата, Коалиция, А-100? Отсутствие такой техники множит потери наших ребят на СВО.
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3 час.

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