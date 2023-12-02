Король Карл III надел галстук в цвет флага Греции после скандала с Сунаком

Король Великобритании появился на конференции Организации Объединенных Наций (ООН) по климату в галстуке с расцветкой и символикой флага Греции после скандала между премьером королевства Риши Сунаком и его греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом.
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