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Король Карл III надел галстук в цвет флага Греции после скандала с Сунаком

Король Карл III надел галстук в цвет флага Греции после скандала с Сунаком

Король Великобритании появился на конференции Организации Объединенных Наций (ООН) по климату в галстуке с расцветкой и символикой флага Греции после скандала между премьером королевства Риши Сунаком и его греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом.

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