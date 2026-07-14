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RT Russia

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БПЛА для теракта в Подмосковье были снаряжены иностранной взрывчаткой

БПЛА для теракта в Подмосковье были снаряжены иностранной взрывчаткой

Ведущий специалист в области криминалистической взрывотехники ФСБ России заявил, что беспилотники, с помощью которых СБУ собиралась совершить атаку на стратегическое предприятие в Подмосковье, были снаряжены иностранной взрывчаткой.

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