БПЛА для теракта в Подмосковье были снаряжены иностранной взрывчаткой

Ведущий специалист в области криминалистической взрывотехники ФСБ России заявил, что беспилотники, с помощью которых СБУ собиралась совершить атаку на стратегическое предприятие в Подмосковье, были снаряжены иностранной взрывчаткой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии