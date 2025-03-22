Прогноз погоды в Крыму на 22 марта

Прогноз погоды в Крыму на 22 мартаВ Симферополе +11 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +10 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +11 и пасмурноВ Черноморском +11 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +13 и облачно с прояснениямиВ Ялте +10 и малооблачноВ Алуште +10 и облачно с прояснениямиВ Кер.