Царьград Генерал Сергей Суровикин – один из самых ярких и известных представителей русской армии.
Тайна Суровикина. Куда пропал "генерал Армагеддон" и кто говорит от его имени в набирающем популярность канале?
Комментарии
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ГД
Галина Дубровская
А никто и не сомневается , что такого ранга люди просто работают и не надо им мешать догадками
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10 час.
EА
Erna Абих
Его миссия:СЛУЖИТЬ России. и где он знает призидент, значит миссия такова.
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9 час.
Александр Ляшенко
Блогер Сергей Колясников спекуляции на эту тему называет "лживой брехнёй" и сам подбрасывает говна на вентилятор: "Суровикина из армии никто не увольнял. И вообще в армии его оставил президент, у министра планы были иные, т.е. публично стравливая Президента и Министра Обороны. С какой целью Суровикина оставили в армии, соответственно, тоже знает только президент, министру остаётся только догадываться! В Алжире Суровикин также выполняет конкретные задачи, об этом, блогеру С. Колясникову сообщил президент".
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9 час.
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