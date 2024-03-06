Тайна Суровикина. Куда пропал "генерал Армагеддон" и кто говорит от его имени в набирающем популярность канале?

А никто и не сомневается , что такого ранга люди просто работают и не надо им мешать догадками

Александр Ляшенко

Блогер Сергей Колясников спекуляции на эту тему называет "лживой брехнёй" и сам подбрасывает говна на вентилятор: "Суровикина из армии никто не увольнял. И вообще в армии его оставил президент, у министра планы были иные, т.е. публично стравливая Президента и Министра Обороны. С какой целью Суровикина оставили в армии, соответственно, тоже знает только президент, министру остаётся только догадываться! В Алжире Суровикин также выполняет конкретные задачи, об этом, блогеру С. Колясникову сообщил президент".