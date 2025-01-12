Иран вывез из Китая около 3 млн баррелей нефти ради одной цели

WSJ: Иран отгрузил почти 3 млн баррелей нефти из Китая ради помощи союзным силам Иран отгрузил около 3 млн баррелей нефти из хранилища в Китае, чтобы собрать средства на помощь союзным силам на Ближнем Востоке, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
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