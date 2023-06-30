В доме на Новокуркинском шоссе восстановили освещение

Сотрудники специализированной организации провели работы по восстановили освещение. Об этом сегодня нашему корреспонденту сообщили работники закрытого акционерного общества «Эстейт Сервис дирекция Куркино Северо-Западного административного округа».
Сотрудники специализированной организации провели работы по восстановили освещение. Об этом сегодня нашему корреспонденту сообщили работники закрытого акционерного общества «Эстейт Сервис дирекция Куркино Северо-Западного административного округа».
Свежие комментарии