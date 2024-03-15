В Новосибирской области сотрудники Госавтоинспекции помогли доставить в медицинское учреждение водителя, которому в пути следования стало плохо

14 марта экипаж Госавтоинспекции в составе инспектора ДПС старшего лейтенанта полиции Алексея Павлова и инспектора ДПС младшего лейтенанта полиции Никиты Корчукова находился на автодороге К19 сообщением «Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий», неся службу по обеспечению безопасности дорожного движения.
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