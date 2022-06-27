Business FM

66 032 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей
    За 3-4 года можно, если захотеть, наладить свое производство, особенно при наличии квалифицированных спецов, в первую...Сергей Иванов: за...
  • Фрол Фомич
    Клопов надо давить.Болгария может ст...
  • Александр
    Китай при таких обстоятельствах действует жестко, Россия всегда хочет унизиться и сохранить отношенияБолгария может ст...

ESG-повестка рынка недвижимости: от общего — к частному

ESG-повестка рынка недвижимости: от общего — к частному

56% участников весеннего опроса не имеют ESG-рейтинга, 30% имеют, еще 14% планируют его получить. 83% опрошенных компаний отмечают, что этот рейтинг и вовлеченность в ESG-повестку дает дополнительные преимуществаАббревиатура ESG (Environmental, social and corporate governance — совокупность характеристик управления компанией, при котором достигается ее максимальное вовлечение в решение экологических, социальных и управленческих проблем) появилась в словаре рынка недвижимости всего несколько лет назад.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх