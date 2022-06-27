ESG-повестка рынка недвижимости: от общего — к частному

56% участников весеннего опроса не имеют ESG-рейтинга, 30% имеют, еще 14% планируют его получить. 83% опрошенных компаний отмечают, что этот рейтинг и вовлеченность в ESG-повестку дает дополнительные преимуществаАббревиатура ESG (Environmental, social and corporate governance — совокупность характеристик управления компанией, при котором достигается ее максимальное вовлечение в решение экологических, социальных и управленческих проблем) появилась в словаре рынка недвижимости всего несколько лет назад.