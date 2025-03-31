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Не только о футболе

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890-й гол Овечкина, «Зенит» разгромил «Рубин» под комментарий Орлова, «Спартак» потерял очки, «Краснодар» лидирует, «Металлург» уступает «Авангарду» 0-3, победы «Барсы» и «Сити» и другие новости

890-й гол Овечкина, «Зенит» разгромил «Рубин» под комментарий Орлова, «Спартак» потерял очки, «Краснодар» лидирует, «Металлург» уступает «Авангарду» 0-3, победы «Барсы» и «Сити» и другие новости

1. «Зенит» разгромил «Рубин» в 22-м туре Мир РПЛ – 4:0! Грицаенко удалили на 55-й, у Луиса Энрике две голевых передачи, Гонду забил через 5 минут после выхода на замену вместо Соболева, у самого Александра по прежнему 0+0 за «Зенит» в РПЛ.

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