890-й гол Овечкина, «Зенит» разгромил «Рубин» под комментарий Орлова, «Спартак» потерял очки, «Краснодар» лидирует, «Металлург» уступает «Авангарду» 0-3, победы «Барсы» и «Сити» и другие новости

1. «Зенит» разгромил «Рубин» в 22-м туре Мир РПЛ – 4:0! Грицаенко удалили на 55-й, у Луиса Энрике две голевых передачи, Гонду забил через 5 минут после выхода на замену вместо Соболева, у самого Александра по прежнему 0+0 за «Зенит» в РПЛ.