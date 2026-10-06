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После Лужкова: как семья бывшего московского мэра устроилась между Лондоном, английскими поместьями и российским наследием

После Лужкова: как семья бывшего московского мэра устроилась между Лондоном, английскими поместьями и российским наследием

После Лужкова: как семья бывшего московского мэра устроилась между Лондоном, английскими поместьями и российским наследием Елена ГалицкаяОткрытие памятника Юрию Лужкову в центре Москвы вновь привлекло внимание к семье бывшего столичного градоначальника.

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