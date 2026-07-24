ВСУ атаковали Санкт-Петербург, чтобы получить от США дефицитные ракеты прямо сейчас

Демонстративные террористические удары ВСУ по тыловым районам России были специально нанесены противником перед поездкой Зеленского в США для того, чтобы выторговать у США ракеты для зенитных систем «Пэтриот».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии