Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВСУ атаковали Санкт-Петербург, чтобы получить от США дефицитные ракеты прямо сейчас

ВСУ атаковали Санкт-Петербург, чтобы получить от США дефицитные ракеты прямо сейчас

Демонстративные террористические удары ВСУ по тыловым районам России были специально нанесены противником перед поездкой Зеленского в США для того, чтобы выторговать у США ракеты для зенитных систем «Пэтриот».

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