Собянин: Объем инвестиций в экономику Москвы за год вырос на 4,4%

Средства были направлены в прошлом году на строительство жилья, метро и др. В развитии экономики Москвы большую роль играют масштабные инвестиции, объем которых в 2024 году достиг восьми триллионов рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии