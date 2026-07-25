Вьетнамская студия XQ Dalat вручную вышивает шелком гиперреалистичные картины

Ручная вышивка по шелку — это давняя вьетнамская традиция, однако это ремесло лишь недавно достигло своего пика, когда два талантливых человека — вышивальщица и художник — решили объединить свое мастерство и основали самую успешную в стране студию ручной вышивки.
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