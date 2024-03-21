В Ростовской области сотрудники Госавтоинспекции помогли потушить загоревшийся автомобиль совместно с представителями экстренных служб

19 марта 2024 года на 99-м км автодороги Р280 «Новороссия» инспекторы отдельного специализированного батальона ДПС Управления ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области лейтенант полиции Алексей Латыпов и капитан полиции Олег Бутенко находясь на маршруте патрулирования, заметили двигающийся автомобиль с признаками возгорания, который предпринимал попытки остановиться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии