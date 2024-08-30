Delta Computers выпустила обновлённый компьютер «Бобер» и улучшенный «Бобёр XL» Росси...

Delta Computers выпустила обновлённый компьютер «Бобер» и улучшенный «Бобёр XL»Российский разработчик и производитель ИТ-оборудования Delta Computers представил новую версию настольного ПК «Бобёр» с поддержкой процессоров Intel Core 14-го поколения, а также обновлённый ПК «Ворон» с усовершенствованным дизайном, получивший название «Бобёр XL».