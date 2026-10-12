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Релоканты выкатили ценник: Сколько стоит вернуться в Россию?

Релоканты выкатили ценник: Сколько стоит вернуться в Россию?

Релоканты выкатили ценник: Сколько стоит вернуться в Россию? Сбежавшие артисты поняли, что на Западе они никому не нужны, и стали искать возможность вернуться к кормушке.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Сергей Ершов
Сергей Ершов

Увольнять руководство гос. концертных залов за допуск этих. Штрафовать владельцев залов на очень много. Желающим вернуться, давать сроки от 5 лет. ( и отбывать не как Ефремов ).

Профиль пользователя zapevala2008 ИВАНОВ
zapevala2008 ИВАНОВизменено

Везде, куда ни взглянь, бардак,мерзость и беспредел. Всю, мразь, которая хаяла СВО- не пускать в страну и конфисковать имущество.Минкульт- прогнил и смердит.Народное мнение толстомордые чинуши не воспринимают