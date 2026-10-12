Релоканты выкатили ценник: Сколько стоит вернуться в Россию? Сбежавшие артисты поняли, что на Западе они никому не нужны, и стали искать возможность вернуться к кормушке.
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А без таких таланов мы не выживем, не победим?
Увольнять руководство гос. концертных залов за допуск этих. Штрафовать владельцев залов на очень много. Желающим вернуться, давать сроки от 5 лет. ( и отбывать не как Ефремов ).
Везде, куда ни взглянь, бардак,мерзость и беспредел. Всю, мразь, которая хаяла СВО- не пускать в страну и конфисковать имущество.Минкульт- прогнил и смердит.Народное мнение толстомордые чинуши не воспринимают
деньги, деньги и снова деньги. и ни один не покаялся, просто попросив прощения и "больше так не буду"... а как прощать, если они прощения не просят?
Разрешить им приезд в Россию через 49 лет.
Вопрос только в том кто нас спросит?
А, еще на канале ТНТ крутят фильмы с этой гнойной рожей Пирожкова
И нафуя оно нам здесь нужно???