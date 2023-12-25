ФИФА может отстранить Бразилию в случае вмешательства в выборы главы CBF

Международная федерация футбола (ФИФА) пригрозила Бразилии отстранением национальных сборных и клубов от участия в международных турнирах в случае вмешательства в выборы нового президента Бразильской конфедерации футбола (CBF).
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