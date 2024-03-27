Президент США Джо Байден в очередной раз оскорбил Владимира Путина

Президент США Джо Байден в очередной раз позволил оскорбить президента России Владимира Путина.Байден выступал перед избирателями в штате Северная Каролина с речью о повышении налогов для богатых, чтобы помогать Украине.
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