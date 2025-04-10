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Самые суеверные знаки: гороскоп страхов

Эмоциональная глубина Рака Чувствительные Раки часто становятся заложниками собственной интуиции. Их страх перед неизвестностью проявляется в ритуалах: Никогда не проходить под лестницами Хранить «счастливые» ракушки в кармане Переступать порог только правой ногой «Луна управляет их эмоциями — в полнолуние страхи обостряются, заставляя проверять замки по 5 раз» Мистический мир Рыб Эти мечтатели видят знаки даже в случайных узорах на кофе.

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