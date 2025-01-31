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Загробный мир существует? Учёные выдали настоящую сенсацию

Загробный мир существует? Учёные выдали настоящую сенсацию

Оказалось, что после смерти жизнь идёт дальше. Исследователи подтвердили существование загробного мираГолландские учёные зафиксировали свыше 70 случаев, когда люди во время клинической смерти покидали тело и наблюдали за происходящим как бы со стороны.

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