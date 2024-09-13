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Во Франции осудили двух женщин, утверждавших, что жена Макрона родилась мужчиной

Во Франции осудили двух женщин, утверждавших, что жена Макрона родилась мужчиной

Во Франции две женщины были осуждены за соучастие в публичной клевете, которая выразилась в распространении слухов, будто первая леди Брижит Макрон, супруга президента Франции Эмманюэля Макрона, родилась мужчиной.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
🤣🤣🤣1000% транссексуал (( два гоблина
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14 час.
ВД
Вовладар Даров
Осудите весь мир, ибо это так!
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14 час.

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