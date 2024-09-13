Во Франции осудили двух женщин, утверждавших, что жена Макрона родилась мужчиной

Во Франции две женщины были осуждены за соучастие в публичной клевете, которая выразилась в распространении слухов, будто первая леди Брижит Макрон, супруга президента Франции Эмманюэля Макрона, родилась мужчиной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии