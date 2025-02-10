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Царьград

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"Барический монстр" огромных размеров добрался до Челябинска: чем он угрожает

"Барический монстр" огромных размеров добрался до Челябинска: чем он угрожает

Синоптики неспроста так прозвали этот антициклон.Сибирский антициклон, получивший от синоптиков устрашающее прозвище "Барический монстр", простирается на восемь тысяч километров с запада на восток, демонстрируя свою внушительную мощь.

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