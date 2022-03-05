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Капитан женской сборной Канады Пулен не перейдет в мужской хоккей. Она продолжит работу над созданием новой женской лиги

Капитан женской сборной Канады Пулен не перейдет в мужской хоккей. Мари-Филип Пулен недавно стала трехкратной олимпийской чемпионкой.

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