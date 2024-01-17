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В Новосибирске студентка колледжа пригрозила в соцсетях массовой расправой

В Новосибирске студентка колледжа пригрозила в соцсетях массовой расправой

Второкурсница заявила о ненависти к учащимся и пожелала, чтобы "шарашка сгорела дотла".Скандал разгорелся в одном из колледжей Новосибирска после того, как студентка в сети начала угрожать учащимся и пожелала, чтобы учебное заведение сгорело.

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Комментарии
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Олег Тимофеев
Нужно срочно лечить.
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1 д.
ОТ
Олег Тимофеев
Подубертатный период роста гормон.
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1 д.

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