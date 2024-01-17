В Новосибирске студентка колледжа пригрозила в соцсетях массовой расправой

Второкурсница заявила о ненависти к учащимся и пожелала, чтобы "шарашка сгорела дотла".Скандал разгорелся в одном из колледжей Новосибирска после того, как студентка в сети начала угрожать учащимся и пожелала, чтобы учебное заведение сгорело.