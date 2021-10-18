Женские страсти

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"Какой же я был дурак!"

"Какой же я был дурак!"

Вспоминая прошедшие годы, понимаю, какой был дурак. Хотя, почему был ? Скорее всего таким и остался.

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Сергей Костин
Сочинять тоже надо уметь.
Alla
О чём жалеть...Если бы был в неё влюблён, тосковал бы по ней, закидывал бы её письмами , сам помчался бы за этой Олей в Ленинград. А тут , очухался через много лет. Видимо жизнь не сложилась, вот и стал ковыряться в прошлом...
владимир шекунов
"Коль нет цветов среди зимы, так и грустить о них не надо" Сергей Есенин.

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