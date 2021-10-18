Женские страстиПолитика"Какой же я был дурак!" Вспоминая прошедшие годы, понимаю, какой был дурак. Хотя, почему был ? Скорее всего таким и остался.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСКСергей КостинСочинять тоже надо уметь.AllaО чём жалеть...Если бы был в неё влюблён, тосковал бы по ней, закидывал бы её письмами , сам помчался бы за этой Олей в Ленинград. А тут , очухался через много лет. Видимо жизнь не сложилась, вот и стал ковыряться в прошлом...ВШвладимир шекунов"Коль нет цветов среди зимы, так и грустить о них не надо" Сергей Есенин.Комментировать
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