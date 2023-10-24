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В театре Моссовета заявили, что сняли Домогарова с роли по просьбе актера

В театре Моссовета заявили, что сняли Домогарова с роли по просьбе актера

Театр Моссовета: актер сам попросил снять себя с роли из-за занятостиВ пресс-службе театра Моссовета заявили, что отстранили артиста Александра Домогарова от главной роли в спектакле «Тартюф, или Обманщик» по просьбе актера.

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