В театре Моссовета заявили, что сняли Домогарова с роли по просьбе актера

Театр Моссовета: актер сам попросил снять себя с роли из-за занятостиВ пресс-службе театра Моссовета заявили, что отстранили артиста Александра Домогарова от главной роли в спектакле «Тартюф, или Обманщик» по просьбе актера.
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