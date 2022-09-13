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Раскрыта цель США в отношении России и Германии

Раскрыта цель США в отношении России и Германии

Global Look Press/Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos США заинтересованы обострить ситуацию на Украине и расширить театр боевых действий, заявил в статье для издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten профессор экономики Кристиан Крайс.

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