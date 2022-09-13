Global Look Press/Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos США заинтересованы обострить ситуацию на Украине и расширить театр боевых действий, заявил в статье для издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten профессор экономики Кристиан Крайс.
Global Look Press/Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos США заинтересованы обострить ситуацию на Украине и расширить театр боевых действий, заявил в статье для издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten профессор экономики Кристиан Крайс.
Свежие комментарии