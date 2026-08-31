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Газета.ру

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В России разрешили продавать топливо Евро-2, Евро-3 и Евро-4 на АЗС с 1 сентября

В России разрешили продавать топливо Евро-2, Евро-3 и Евро-4 на АЗС с 1 сентября

Правительство России разрешило продажу на автозаправочных станциях (АЗС) бензина и дизельного топлива пониженного экологического класса Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5.

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