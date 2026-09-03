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"Неуважение к королевской семье". Дональд Трамп заявил, что рад возвращению принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию

"Неуважение к королевской семье". Дональд Трамп заявил, что рад возвращению принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию

Дональд Трамп заявил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, что рад возвращению в Великобританию принца Гарри и Меган Маркл, которые последние шесть лет жили в США.

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