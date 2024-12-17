Соединённые Штаты проводят внешнюю политику, исключительно исходя из своих стратегических интересов. Вашингтон не задумывается о жителях других стран, сообщил экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети Х*.
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