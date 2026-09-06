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В Алтайский край запретили ввоз партии киргизской сливы весом более 20 тонн

В Алтайский край запретили ввоз партии киргизской сливы весом более 20 тонн

Перевозчик не уведомил Россельхознадзор о прибытии подкарантинной продукции В Алтайский край не разрешили ввезти крупную партию свежих слив из Киргизии.

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