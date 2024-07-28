Жидкая гильзовка двигателя: что это такое, и работает ли она. Рассказываем простыми словами

Многие автовладельцы сталкивались с ситуацией, когда ресурс двигателя подходил к своему окончанию. Это выражается в повышенном расходе моторного масла, снижению компрессии, затруднённому «холодному» запуску и другим проблемам.
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