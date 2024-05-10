D&D в Dead by Daylight, релиз Animal Well, анонс DayZ Frostline, почему Xbox закрывает студии…

Бывший PR-менеджер Xbox рассказал, почему компания закрыла ряд студий Bethesda; Call of Duty в Game Pass всё ещё под вопросом; ключевые студии Xbox ожидают увольнения, будущее игрового подразделения Microsoft зависит от релизов 2024-го; после закрытия Tango Gameworks Мэтт Бути заявил, что «зелёным» всё-таки нужны тайтлы вроде Hi-Fi Rush; Bohemia Interactive анонсировала новое DLC для DayZ; новым проектом от создателей Jurassic World Evolution, возможно, будет не третья часть, но&nbs .