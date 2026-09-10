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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вице-президент КХЛ Доброхвалов: «К 22 декабря планируем запустить сайт с клубной статистикой отечественного хоккея с 1946 года. Оцифровали более 20 тысяч протоколов, газетных вырезок, статей»

Вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Сергей Доброхвалов сообщил, что лига планирует запустить сайт со статистикой отечественного хоккея начиная с 1946 года.

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