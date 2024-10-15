Курская область – полный разбор происходящего: раздробить и уничтожить, карта боев

Инициативу надежно держит армия России и методично теснит армию киевского режима. Да, на этой территории уже осенняя погода со всеми ее атрибутами – дожди, слякоть и размытые дороги, но эти обстоятельства не останавливают российских бойцов, отмечаются регулярные успехи.