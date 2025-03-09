В Крыму писатель Олег Рой объяснил, что такое настоящая лень

В Крыму известный российский автор Олег Рой провёл встречу с начинающими писателями. Он поделился с участниками образовательнойPublishing программы академии «Меганом» (12+) о тонкостях писательского мастерства и пожелал им удачи в написании их романов, сообщает ИА SevastopolMedia.